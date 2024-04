Alberto Aceves

El caso del portero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien utilizó un rayo láser desde uno de los palcos del estadio BBVA en el pasado clásico regiomontano, representa un agravio para la directiva del Monterrey. Los más altos directivos del equipo rayado consideran que la conducta del argentino debe ser castigada conforme al reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, el cual establece varios partidos de sanción, además de una fuerte multa económica.

Lo único que pedimos es que se haga justicia , afirma el presidente de Rayados, José Antonio Noriega, sobre lo que considera un hecho planificado y de la directiva felina. No somos los responsables de determinar las consecuencias que marca el reglamento, pero sabemos que un láser como el que fue utilizado puede causar daños en la salud de un compañero de trabajo .

La Comisión Disciplinaria abrió ayer una investigación para evaluar las pruebas presentadas por el Monterrey y resolver un posible castigo. En redes sociales trascendieron videos en los que se observa a Nahuel, uno de los extranjeros mejores pagados en la Liga Mx (más de 1 millón de dólares anuales), apuntando hacia la cancha con el dispositivo para incomodar en la portería contraria a Esteban Andrada, especialmente en el primer tiempo.