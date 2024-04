¿Cómo describir el fenómeno natural? ¿Cómo contar que el cielo se despejó de nubes en el momento preciso? No me alcanzan las palabras para describir ese lugar privilegiado y espectacular ni el fenómeno que ahí vimos un millar de personas, no tantas que no nos permitieran a mí y a Claudia encontrar nuestro rinconcito privado y dejar que ahí nos inundara en silencio la magia del momento, las luces menguantes, el crepúsculo y el alba del mediodía.

Y la reflexión de siempre que voy a Durango: ¿por qué no explotan sus posibilidades turísticas? Frente a los más de 6 millones de visitantes que recibieron en 2018 Guanajuato o Veracruz, los tres millones de Michoacán o los más de dos y medio de su vecina Chihuahua (por no hablar de los 17 millones de Quintana Roo), en 2019 a Durango sólo fuimos 829 mil 529 visitantes (https://www.datatur.sectur.gob.mx/ SitePages/InfTurxEdo.aspx). Lugares como Ojuela sólo son visitados por los turistas locales y rara vez alguien más. No hay rescate de las magníficas haciendas (ni de su historia de guerras de sometimiento, despojo a las comunidades, expolio y exterminio); ni de los ferrocarriles o del guayule.

Mucha gente que llega a Durango capital por trabajo visita el museo Francisco Villa y quedan con ganas de más, pero salvo el recién restaurado museo en la Coyotada, los espacios históricos villistas están en el abandono y nadie se ha preocupado por integrar un circuito turístico parecido a la ruta de Emiliano Zapata que en Morelos ha sido un éxito… Canutillo es un desastre museográfico. En San Pedro Ocuila se devastó y privatizó el museo de la casa natal de Calixto Contreras. En La Loma hay interminables listas de políticos priístas de tercer nivel, pero ni una sola de los caudillos populares que ahí se reunieron en asamblea, de lo que discutieron, lo que decidieron ni del significado de aquello. Y la mayor victoria militar de Pancho Villa, cuyos eventos más sangrientos y dramáticos ocurrieron en Gómez Palacio, brilla por su ausencia, salvo por la estatua en le cerro de La Pila (https://www.jornada.com.mx/2014/03/ 25/opinion/018a1pol).

Pero quizá podamos entrar al quite con la Fundación Visión villista , que dirigen Martín y Paco Villa García y Pancho Villa Campa, con una propuesta de turismo ecológico y cultural en torno a la figura del revolucionario del pueblo.

Seguiré hablando de Durango y La Laguna y de su lucha por la tierra y el agua en próximas entregas. Y el sábado 27 a las 19 horas nos vemos en Torreón, en la Casa la Morelos (Morelos 1340 poniente, Torreón centro), para hablar de las batallas de La Laguna, del 20 de marzo al 14 de abril de 1914. Entrada libre y venta y firma de libros.