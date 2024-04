Lo peor de la democracia de EU es su diseño: creada –se dice– para protegerse de la tiranía de la mayoría es, en realidad, lo opuesto: la mayoría con frecuencia no pueden ganar el poder y cuando lo gana a menudo no puede gobernar. En este siglo, George W. Bush y Trump se convirtieron en presidentes a pesar de perder el voto popular: ganó la minoría. Ello se debe a que al presidente lo elige un inamovible colegio electoral, no los ciudadanos directamente.

Más aún, en EU hoy gana terreno el negacionismo: los enemigos de la democracia abundan. Recientemente Selina Bliss, candidata del Partido Republicano a la legislatura del estado de Arizona, dijo a The New York Times: “No somos una democracia. En ningún lugar de la ­Constitución aparece la palabra ‘democracia’. Pienso en la República Democrática del Congo. No, eso no somos nosotros”. Estos personajes alegan que EU es una república constitucional, no una democracia.

De ese modo, el sistema sirve para que dos fuerzas políticas de hiperélite, el Partido Demócrata y el Republicano, resguarden, entre pleitos y filibusterismo, una institucionalidad política garante de un statu quo social extraordinariamente parecido al averno, que el Zeitgeist de la sociedad gringa llama libertad. La libertad para adquirir armas y provocar muertos, generalmente de jóvenes o niños; la libertad administrada para consumir hasta la muerte a personas hundidas en las drogas; la libertad en cada estado de la unión para instituir la pena de muerte; la libertad otorgada a la patronal por la Ley de Normas Laborales Justas (sic), que no prevé ninguna indemnización por despido; la libertad de los gobiernos para ignorar olímpicamente a más de 650 mil personas que viven en las calles, en el país más rico del mundo; así ad nauseam.