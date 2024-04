Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 16 de abril de 2024, p. 14

México me envolvió, me acogió. Aquí me siento feliz, aquí lucharé , dijo Nikky Lee Gálvez Ártica, mujer trans hondureña que decidió no seguir su camino hacia Estados Unidos.

La migrante ofreció su testimonio y sus propuestas en la presentación del informe anual de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el cual funcionarios internacionales y sus contrapartes en el gobierno y la sociedad civil analizaron los retos que resumen los números: por ejemplo, el registro de 140 mil solicitudes de asilo presentadas durante 2023, lo que ha confirmado a nuestro país como una de las cinco naciones con más solicitudes en todo el planeta (lugar en el que lo colocaron sus cifras de los dos años anteriores).

Una de cada tres personas en movilidad en el país nos ha compartido tener la esperanza de hacer de México su nuevo hogar , se lee en el informe, que lleva el sugerente título de México: esperanza de un nuevo hogar , y reafirma lo que se discute en círculos académicos y de defensores desde hace unos años: la transición continua de México, de ser un país de origen y tránsito de personas, a también ser un país de destino .

En 2023 se registró un incremento de solicitudes de asilo de 17 por ciento con respecto al año anterior, un récord histórico si se considera la cifra más alta hasta entonces, de 130 mil solicitudes en 2021 (siete de cada 10 solicitantes reciben una respuesta positiva).

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido al fenómeno migratorio una y otra vez, siempre con la insistencia de combatir las causas, entre las cuales siempre enlista en primer sitio a la pobreza.

Sin embargo, los registros del Acnur indican que la mitad de las personas que llegan a México identifican la violencia como la causa principal de su desplazamiento . Dos tercios de ellas, además, aseguran que sus vidas estarían en riesgo si fueran devueltas a sus países de origen.

El hecho de que los solicitantes de asilo provengan de 100 naciones distintas subraya la condición de México como territorio de tránsito, pero la mayor parte de los solicitantes proceden de unos pocos países: Haití (31 por ciento), Honduras (30), Cuba (13), El Salvador y Guatemala (4 por ciento cada uno).