Reconocimiento a su labor

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en redes sociales el 16 de noviembre de 2021, luego de reunirse con el comunicador, que Por Esto! fue de los poquísimos periódicos que nunca dejó de darnos espacios durante el tiempo que fuimos opositores al régimen de corrupción y privilegios .

Por ser un periodista defensor de la libertad de prensa, las causas populares y de la justicia, recibió el premio Carlos Montemayor en su edición 2023, pues con su esfuerzo periodístico dio voz a los sectores más silenciados de la población.

Durante la ceremonia de entrega de este último reconocimiento por su aporte a la lucha social, el periodista yucateco hizo un recuento de su vida, su paso por Centro y Sudamérica, África, Europa y la hoy ex Unión Soviética.

Siempre entregué mis sueños a la independencia periodística, entre los cuales figura preminentemente el de estar en aptitud de decir la verdad, sólo la verdad, nada más que la verdad (...) Nosotros, señores, no podemos ser libres si no lo son todos quienes nos rodean; no podemos ser isla de privilegios en el seno de un mar de esclavitud; éste acabaría por ahogarnos, por sepultarnos en su seno amargo; nuestra libertad es la de todos. Luchemos por la libertad.

La Academia de Ciencias de Cuba lo consideró de alto nivel científico, sólida erudición, fina capacidad de análisis y de docencia . Y el diario Juventud Rebelde lo llamó el 21 de octubre de 2015 uno de los imprescindibles desde los años fundacionales .

A finales de 2022, durante un acto efectuado en Mérida, el presidente López Obrador agradeció a Mario Renato Menéndez que Por Esto! y su propietario lo respaldaran cuando era opositor y hacía giras por el sureste mexicano. El mandatario recordó que en esos tiempos los grandes diarios, así como los noticieros de radio y televisión, servían al poder y satanizaban a la oposición .

El pasado 22 de marzo, en su conferencia matutina, López Obrador comentó en referencia al periodista: “yo era el Presidente legítimo después del fraude del 2006, y un día llega el usurpador (Felipe Calderón) a Yucatán y (Por Esto!) titula ‘Hoy llega el espurio’”. Aseguró que para eso se necesitaba cabeza, corazón y carácter, ya que no era fácil, y que no podría olvidarse de esa anécdota.