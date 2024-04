Ángeles Cruz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 16 de abril de 2024, p. 4

En el gobierno federal no queremos que un asunto tan importante como es la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lo conviertan en una cuestión politiquera . De cualquier manera, vamos a analizar la propuesta de los padres de los jóvenes sobre llevar a cabo la reunión antes de las elecciones federales de junio, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llamó la atención sobre los posibles intereses que están detrás de la demanda, en particular de los grupos que son adversarios a su gobierno, los cuales ahora están componiendo su estrategia y hablan de bloquear las elecciones.