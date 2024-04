El gobierno no dimensiona que somos el sector primario de la economía, y sobre todo en Sinaloa; aquí la actividad que impulsa el desarrollo es la agricultura, la ganadería y la pesca y nos tienen en total abandono , reprochó la campesina.

Refirió que en esta temporada, en caso de no tener un precio justo la economía se va a detener, porque ya no cuenta con recurso para sembrar en el próximo ciclo.

Reprocharon que con 5 mil 500 pesos no les alcanza para continuar sosteniendo las siembra, pues ellos son los que pierden y el que gana es el industrial. Advirtieron que con ese monto se irían a la quiebra y mejor sería no sembrar.

Los labriegos criticaron la política agroalimentaria en Sinaloa, que es uno de los principales estados productores de básicos en el país. Exhortaron al gremio a luchar por pagos justos para los granos, y no dejar este asunto en manos de unos cuantos, porque el precio que piden es para todos. Fijaron de plazo el próximo viernes para que Rocha Moya gestione los precios de garantía o de lo contrario iniciará una huelga de hambre en Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Los inconformes, quienes urgieron a rescatar al campo, portaban una manta que decía: No salen las cuentas. Bajo un sombrero de paja y con un sol de 40 grados, José repasa con los dedos, no le salen las cuentas. Si yo sembré la semilla y la regó mi sudor, si le he dado la vuelta al mundo con las ruedas de mi tractor, ahora que tengo el fruto se lo llevo a otro señor y lo que hoy nada vale mañana triplica el valor. Desde el sillón recolecta el esfuerzo y la labor sentado en un despacho solo con su ordenador, ¡Qué poco vale el trabajo de un humilde agricultor! .

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos por Sinaloa, puntualizó que la manifestación no es contra el mandatario estatal, quien accedió a encabezar las demandas, sino como una medida de presión para que sean atendidas sus peticiones.

Con información de El Debate