Lemma se dejó caer al pavimento boca arriba sonriendo tras cruzar la meta.

Marcel Hug, de Suiza, se sobrepuso tras chocar con la barrera al tomar una curva muy rápido, pero aún así le alcanzó para establecer un récord en la carrera de silla de ruedas masculina con un tiempo de 1:33.

La británica Eden Rainbow-Cooper, de 22 años, ganó la carrera de silla de ruedas femenina con tiempo de 1:35.11.

Recuerdo del atentado

La tranquila población de Hopkinton celebró 100 años de que el Maratón sale de esa localidad dándole salida a 17 ex campeones y más de 30 mil participantes. Cerca de la meta en Boylston Street, los oficiales recordaron el aniversario del atentado de 2013 en el que murieron tres personas y cientos resultaron heridos.

Un cielo despejado y sin viento le dio la bienvenida a los corredores. La temperatura se acercó a los 20 grados centígrados durante la ruta.

No podríamos haber pedido un mejor día , aseguró el ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra Rob Gronkowski, quien fue el grand marshal del Maratón, antes de subirse a un auto eléctrico para recorrer el camino. La ciudad de Boston siempre sale a apoyar, no importa el evento. El clima es perfecto .

Las festividades comenzaron a las 6 de la mañana cuando el director de carrera, Dave McGillivray, envió a marchar a cerca de 30 integrantes de la Guardia Nacional de Massachusetts.