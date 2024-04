Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. 11

Tixtla, Gro., Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014 llamaron a un boicot a las campañas y al proceso electoral , ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse y dialogar con ellos antes del 2 de junio.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular celebrada en las instalaciones del plantel dijeron: estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el mandatario, y mientras esto no ocurra la protesta llegará a las campañas electorales. Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral .

Señalaron que el caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda de la verdad y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el Presidente tiene que ser en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió. Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43 .