Otra persona, que compareció el 25 de marzo de 2020, dijo que entró a trabajar a la Cooperativa La Cruz Azul en 1993 y que en 2001 se hizo socio y continuó laborando hasta 2016. Añadió que entre 2014 y 2016 se percató de la existencia de diversas autorizaciones de transferencias de pago por cantidades muy elevadas, relacionada con servicios no prestados, los cuales fueron autorizados y ordenados por *** y las facturas que entregaban las empresas a las que se les hacían los depósitos solamente eran para simular que se había realizado el servicio, cuando eso no era así .

Afirmó que las transferencias de dinero fueron realizadas a esas personas morales por órdenes del ex directivo a una cuenta del Banco Santander por un monto aproximado de 190 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente del caso, en el cual el Ministerio Público de la Federación presentó más de 50 datos de prueba en su contra, ésta no habría sido la única ocasión que Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo presuntamente desviaron dinero de la cooperativa.

El ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas desvió al menos 114 millones 198 mil 847 pesos a través de siete empresas fachada, conocidas como factureras, motivo por el cual autoridades lo acusan por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En una entrevista más, otra persona, quien aseguró era secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul desde septiembre de 2018, declaró que Álvarez Cuevas y dos personas más (que son sus familiares) han mantenido el control de la cooperativa “y han realizado desvíos millonarios de dinero a través de la compra de facturas falsas; que un asesor externo descubrió el envío de fondos de esa empresa por parte de ellos a ‘paraísos fiscales’, en perjuicio de los socios”.