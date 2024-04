Consultados por La Jornada, universitarios cercanos a la campaña de la morenista indicaron –bajo condición de no revelar sus nombres– que sí les interesa organizar un acto en CU, ya sea un mitin al aire libre o en un auditorio, siempre y cuando haya condiciones , lo cual dependería de que todos los grupos pro Sheinbaum se unan para garantizar la seguridad. Si no es así, no se haría nada , señalaron.

Desde ese momento, en la UNAM no se ha vuelto a realizar alguna otra actividad proselitista. En 2018, el entonces director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, organizó un encuentro con el candidato presidencial priísta José Antonio Meade, y aunque se realizó fuera de CU, se usaron en él insignias universitarias, lo que ameritó una llamada de atención del ex rector Enrique Graue.

La oposición, sin miedo a debatir

Por el lado de la coalición Fuerza y Corazón por México, el encargado de alianzas de la campaña de Xóchitl Gálvez, el perredista Ángel Ávila, señaló en entrevista que un posible acto de la hidalguense en la UNAM no puede ser por iniciativa propia, sino por invitación, pero hay interés de acudir .

Luego de afirmar que la senadora sí asiste a eventos que no son controlados y ya lleva varias universidades visitadas , el vocero estimó que hablar sobre posibles temores de Gálvez ante las críticas de los estudiantes de la máxima casa de estudios es hacer especulación sobre especulación .

Ávila enfatizó que el apoyo a las universidades públicas es un tema prioritario para la abanderada opositora, tras una terrible política de Morena en este sentido, y destacó la importancia del sufragio de los jóvenes.

“La clave la ha tenido Xóchitl, en el sentido de ser alguien auténtico, en hablarle a la juventud de los temas que realmente le interesa, y hacerlo a través de sus medios y plataformas. En TikTok, Xóchitl tiene cinco veces más seguidores e interacciones que Sheinbaum.

Se trata de hablarle a un sector al que no le interesa mucho participar en procesos políticos, pero es poquito más de un tercio del electorado, y que en los últimos comicios se ha abstenido. La clave del éxito para que gane la coalición está en el voto de las y los jóvenes, [...] y sin esa participación, no nos va a alcanzar para ganar , subrayó.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, ha dicho en varias ocasiones que el alma de su campaña son las universidades, a tal punto que hasta la fecha ha visitado más de una decena de ellas.

Alberto Galarza, integrante de la campaña del emecista, indicó que ya han tenido acercamientos con la Rectoría de la UNAM para informarles de su interés en ser invitados a algún espacio universitario, ante lo cual se les dijo que en la semana de Pascua se haría una reunión para ver cómo se invitaría a los diversos aspirantes.

Nosotros tenemos un candidato que no teme debatir, tener preguntas incómodas o entrarle a temas escabrosos. Sabemos que podrían increpar al candidato, pero no tenemos problema; mientras no haya un acto de violencia o vayan a reventar el evento, no hay problema. Nos gusta el debate y creemos en él , recalcó.

El también académico subrayó que la UNAM y otras universidades públicas son los santuarios del país en que las clases más desprotegidas tienen la opción más importante de su vida para tener movilidad social , por lo que ganarse a los estudiantes es fundamental.

El escepticismo de los jóvenes ante la política y su alta abstención, alertó, hizo posible fenómenos como el triunfo de Donald Trump.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, consultoría especializada en dichos temas, destacó que los jóvenes en México son cerca de 20 millones y podrían definir el rumbo de la elección , pero al mismo tiempo son el sector que menos vota históricamente.

Sumado a ello, existe un ambiente de polarización en torno a la figura de la llamada 4T, y la UNAM ha decidido mantenerse al margen (de los comicios) y ejercer su autonomía, como una línea institucional .