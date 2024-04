También mostró una gráfica para ejemplificar la reducción de la inversión en este sector que, afirmó, se ha registrado en este sexenio. Esta es la realidad, a este gobierno no le importaron los campesinos, no le importaron los agricultores , agregó.

Camargo, Chih., Frente a unos 3 mil simpatizantes, entre ellos, productores agrícolas de esta región, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que al gobierno federal no le importan los agricultores y no hay financiamientos para comprar tractores, pero qué tal para Cuba, allá sí mandan dinero y acá a ustedes los tienen abandonados . Además, expresó: queremos más médicos mexicanos, no queremos cubanos .

Momentos después, reiteró sus propuestas en materia de salud. De una vez digo: queremos más médicos mexicanos, no queremos cubanos. Nosotros queremos que se formen más profesionales de la salud, más especialistas .

En su mensaje planteó renegociar el siguiente pago de agua como parte del tratado binacional, programado para 2025. Hay que sentarnos con Estados Unidos y hay que decirle: pues que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no los pueden dejar a ustedes sin nada, porque ustedes tienen que sacar adelante a sus familias. Yo me comprometo a defender el agua de Chihuahua .

Salió tapadera

Mientras, por tercer día consecutivo, se refirió a la investigación que anunció el Poder Judicial contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar e indicó que la candidata presidencial de Morena y partidos aliados, Claudia Sheinbaum, salió tapadera; ya salió a tapar a Zaldívar diciendo pues que no, que él es inocente, sin que al menos se investiga .

En tanto, luego de que el INE notificó a cerca de 40 mil connacionales que viven en Estados Unidos que sus solicitudes de registro para votar en las elecciones de junio resultaron improcedentes, Gálvez criticó la decisión del órgano comicial al considerar que muchos de ellos indudablemente van a votar por mí .

Por la tarde, Gálvez hizo un recorrido en privado en la presa La Boquilla, la cual registra bajos niveles de agua.