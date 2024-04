S

i la entrega anterior se centró en el principio constitucional sobre el cual se debe erigir legítimamente la transformación de la agricultura y, en consecuencia, el retorno de nuestra alimentación a la mexicana , tal como fuera sustento de la salud milenaria de nuestros ancestros y de una parte de los mexicanos modernos que no adoptaron la dieta gringa basada en comestibles modificados (con saborizantes, colorantes y estimulantes del apetito) cada vez más peligrosos para una vida saludable y larga, en esta página profundizamos en el proyecto alimentario alternativo de la 4T, concebido como un semillero revolucionario (que podría ser de alcance mundial) con el propósito de combatir en primer lugar el hambre, a la vez que la malnutrición de nuestro pueblo, incluidas todas las clases sociales.

De forma simultánea, se pretende recalificar al alza la labor campesina mexicana como nuevo poder de la democracia en la producción, la calificación laboral y en el engranaje de la sociedad; de tal manera que, si hubiere emigración, su valor en el mercado del trabajo tanto nacional como internacional fuera duplicado o multiplicado por sus conocimientos, prácticas y costumbres ejemplares en el proceso de la producción hasta el consumo de alimentos básicos de origen mesoamericano. Y, en tanto sujetos (y no objetos) de la historia de nuestro país, recuperarían además, las condiciones materiales para aplicar sus conocimientos y prácticas ancestrales (en vez de repetir las recetas de siembra y cosecha de otras sociedades), de tal modo que revolucionarían la alimentación de la población urbana hasta lograr transformar la concepción del cuerpo, la naturaleza, el trabajo digno, la economía... en fin, de la población mexicana.

De paso, se convertirían, campesinos, mujeres y hombres, en comunidades productivas como modelos sociales para el mundo y, sobre todo, ejemplo vivo de que la salvación de las sociedades no está en el llamado progreso tecnológico (que no necesariamente científico), sino en el manejo humano insustituible en la producción de alimentos que nutran, como los policultivos en general, y en particular los que tienen como ejes del conjunto alimenticio el maíz, el arroz y los tubérculos farináceos, pues los cereales de la familia Triticum exigen, por sus características botánicas particulares, ser cultivados por separado en monocultivos que han desertificado países, empobrecido los suelos, contaminado las aguas dulces con sus desechos químicos y las saladas con sus indispensables empaques para comercializar los productos. Sin contar la epidemia mundial de obesidad con todos sus inconvenientes individuales y sociales.