L

uego de considerar a su candidata como un caso perdido, inventaron, como recurso desesperado, que lo que ellos llaman posdebate es el que decide ¡quién ganó el debate!

De muy poco les ha servido el artificioso engaño porque en el día a día de la campaña su candidata se encarga de argumentar por qué perdió.

Pero esto se repite desde el inicio de la contienda. Los partidos políticos que la metieron a la justa y que no la soportan, junto con los voceros de los medios de comunicación afines, quieren ganar el posdebate.

La señora Gálvez ya no está en la contienda. También, como desde el inicio, ellos intentan controlar la opinión con programas en la radio y la televisión, y son ellos los que buscan torcer la realidad para hacer creer que lo que se vio en el debate no existió. Lo dicen abiertamente: Esa no era la que conocemos .

Así, la han echado de la discusión política en la que, según ellos, la seño de las gelatinas no existe. Su candidata es algo así como cumplir con el trámite obligatorio porque el manejo de lo ideológico sólo ellos lo pueden realizar.

Para decirlo con claridad, la seño de las gelatinas sólo les significa una candidata que en el muy lejano caso de que pudiera triunfar harían con ella lo que dicen que no quieren que pase: el manejo fuera de la presidencia del poder.

Por eso los apoyos son pocos y muchas veces nulos. Por eso tampoco toman en serio ninguna de las muy pocas propuestas lanzadas por su candidata y procuran no hablar de ella en sus programas. No cuenta, la hidalguense ha sido nulificada; por eso inventaron lo del posdebate, donde ella no participa más que como referencia necesaria.

Se dice que quedan dos debates en los que las candidatas habrán de enfrentarse, y se supone que eso obligará a que se corrijan los errores que una y otra consideren impactaron a la gente y el mano a mano pueda ir más allá de los insultos.