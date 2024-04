L

os gobiernos del mundo libre se muestran hoy conmovidos y preocupados por la cada día más endeble estabilidad en Medio Oriente, cuando, en los hechos, por más de siete décadas ellos mismos no sólo han alimentado y financiado la filosofía guerrera de Israel, sino que han promovido y permitido su expansionismo, genocidio y terror en la zona, con el pretexto de que aquel es el bueno , el noble , el que tiene la razón histórica , en la que siempre se presenta como víctima , cuando en realidad ha sido victimario.

Irán respondió militarmente a un ataque israelí a su embajada en Damasco, Siria, pero el genocida Benjamín Netanyahu dice que Israel fue agredido por las fuerzas del mal , en su intento por desviar la atención de las barbaridades por él cometidas en la franja de Gaza (alrededor de 34 mil asesinatos y destrucción prácticamente total de la infraestructura gazatí).

Es inadmisible que la paz y estabilidad en Medio Oriente –con su repercusión mundial– dependan de genocidas como el citado primer ministro, quien ha puesto a parir a sus aliados históricos , como Estados Unidos, al grado de que hasta el propio presidente Biden ha anunciado que su país no participará en un contraataque , en su intento por disuadir a Israel de que no responda a la retaliación iraní. Y en medio, como siempre, el florero de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La versión oficial estadunidense asegura: no queremos que esto se intensifique; no buscamos una guerra más amplia con Irán , según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, pero durante décadas el gobierno estadunidense y otros aliados históricos de Israel no han hecho otra cosa que intensificar e instigar una guerra amplia contra la comunidad musulmana de naciones. Han metido las narices –y las armas– en toda ella.

Tras la represalia iraní, ahora Israel exige a la ONU que aplique todas las sanciones posibles contra Irán, y apura una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad (que se llevó a cabo ayer por la tarde), dejando de lado que sistemáticamente ha bloqueado en esa misma instancia –junto con sus aliados históricos – cualquier resolución tendiente al cese el fuego en la franja de Gaza y la ayuda humanitaria al pueblo gazatí.