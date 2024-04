▲ Simpatizantes del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas protestan frente a la Corte de Justicia de su país, que ordenó mantener en prisión al ex funcionario tras su arresto durante la repudiada irrupción en la embajada mexicana en Quito. Foto Ap

o creo que se llegue a molestar alguna de mis biografiadas (Nancy Cárdenas y Griselda Álvarez), si les robo un poco de espacio y tiempo a las anécdotas que he venido relatando las semanas anteriores y de las que ellas son protagonistas. La verdad es que tengo que desahogar la muina que me han causado dos incidentes acontecidos durante la semana pasada y que han impactado fuertemente a la opinión pública. El primero, no sólo en nuestro país, sino en todas las latitudes. Este se refiere al comportamiento verdaderamente delincuencial y salvaje que ha tenido el gobierno del Ecuador con nuestro país al allanar territorio mexicano (así es mundialmente reconocida la sede de las oficinas de un gobierno extranjero en el territorio de otro, con el que mantiene algún tipo de voluntaria relación). Este estatus convierte ese espacio en territorio inviolable para el país huésped. Nuestra embajadora en Ecuador, además de sus méritos propios, ampliamente recocidos, tiene a su favor circunstancias emocionales, afectivas, que le confirmarían su idoneidad: Raquel Serur fue esposa (hoy viuda) de uno de los pensadores más importantes, por talentosos, de la contemporaneidad: Bolívar Echeverría, ecuatoriano por nacimiento y, por su voluntad y gratitud, nacionalizado mexicano. A Roberto Canseco y Raquel Serur debemos un merecido reconocimiento.