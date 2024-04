n nuestro país existen 35 millones de viviendas, sólo 57 por ciento son propias; 16 por ciento, rentadas; 14 por ciento son prestadas por familiares y 10 por ciento serán propias, pero están pagando hipoteca, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 realizada por el Inegi y la Sociedad Hipotecaria Federal. Afirmar que el motivo por el que casi la mitad de las familias no son dueñas de su casa o departamento es porque son güeyes es hacer escarnio de su condición económica y social. Una de las razones de esta lacerante realidad se origina en las crisis económicas del prianismo. El error de diciembre y su dolorosa medicina, el Fobaproa, dejó sin casas, departamentos y ranchos a decenas de miles de familias. Los bancos se lanzaron a hacer efectivos los créditos sin misericordia, al mismo tiempo que eran perdonados los grandes empresarios y los políticos influyentes. La güeyada agradece a la candidata del prianismo, Xóchitl Gálvez, que le recuerde por qué paga renta o vive con sus familiares. Nos vemos el 2 de junio . Firma la güeyada .

¿Qué opina el ministro?

La SCJN carece de un marco jurídico para sancionarme , escribió Zaldívar en X. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T. Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces Jefe de Gobierno AMLO. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora , afirma.

No subirán los combustibles

Uno de los compromisos más importantes que ha hecho Claudia Sheinbaum es que no subirá el precio de la gasolina y el diésel, será mantenido por debajo de la inflación. Tiene un costo alto. Recientemente Hacienda informó que el subsidio en 2023 fue de alrededor de 400 mil millones de pesos. Sin embargo, ha servido como freno para detener el alza de precios de mercancías y servicios.

Ombudsman Social

Asunto: dos por una

Enrique: No entiendo la razón de repetir el viernes 12 de abril el contenido de tu columna del martes 9 de abril en la página de Internet en la que leo todos los días La Jornada.

Rafael Anaya

R: No sé. Supongo que al editor de la sección le gustó mucho y decidió volverla a publicar. No lo culpo, fue buenísima, como casi siempre. Gracias por seguir mi trabajo.

Twitterati

Si hay alguien que no es tan güey es el ex gobernador panista García Cabeza de Vaca, quien no sólo es millonario, además diariamente le encuentran más propiedades que al nopal. @soyubaldo

