Consejo Nacional de Adultos, entre la espada y la pared

L

as declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que, por un lado, las pensiones se paguen a 100 por ciento y, por el otro, las Afore no se tocan, dejan al Consejo Nacional de Adultos (Cona) entre la espada y la pared.

Porque cómo no hemos de estar de acuerdo con que a los próximos jubilados y pensionados se les pague 100 por ciento de su último salario.

Pero cómo vamos a estar de acuerdo con que las Afore sigan cobrando miles de millones de pesos al año por comisiones, declaren minusvalías millonarias que son artificialmente descontadas de las cuentas individuales, que inviertan discrecionalmente a tasas de interés las inversiones y que inviertan en empresas quebradas como Oro Negro, ICA y el aeropuerto de Texcoco, perdiendo gran cantidad de recursos.

Cómo no vamos a estar de acuerdo con el hecho de que el gobierno fedeeral destine fondos del erario nacional para completar el pago de 100 por ciento de los retiros, porque nos coloca en el camino de las pensiones solidarias.

Pero cómo vamos a estar de acuerdo con que los banqueros de las Afore sigan enriqueciéndose cuando han demostrado ser un fracaso financiero al manejar los fondos de los trabajadores sin arriesgar un solo centavo.

Entre la espada y la pared estamos, porque reconocemos todo lo positivo del gobierno de la Cuarta Transformación, pero nunca vamos a estar de acuerdo con que no toque ni con el pétalo de una rosa a esa sarta de vividores que se han enriquecido con los ahorros de los trabajadores.

Porque sólo existe una verdad: el objetivo de los neoliberales es enriquecerse aunque hunda al pueblo en la pobreza.

Francisco Muñoz Apreza, vocero y presidente nacional del Cona

La importancia de la educación artística

Hoy se celebra el Día Mundial del Arte. Según la Unesco, esta efeméride tiene como fin promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte nacional e internacional.

Asimismo, esta fecha nos recuerda la importancia de la educación artística, porque la cultura es el camino hacia la inclusión y equidad social, ya que el arte tiene la capacidad de unir y establecer vínculos entre lo individual y lo colectivo.

Entre las siete principales disciplinas que dividen el arte está la pintura y hay mexicanos y mexicanas que han llenado de orgullo a esta nación, como Diego Rivera y Frida Kahlo.

En escultura, a Federico Cantú; en arquitectura, Mario Pani o Juan O’Gorman; en música, Lola Beltrán o Juan Gabriel, y en danza, José Limón o Amalia Hernández.

En literatura, Octavio Paz o Elena Poniatowska, y en cine, Ignacio López Tarso o Yalitza Aparicio. ¡Por una sociedad con más arte y felicidad!

Javier Rivera R.

En recuerdo del ex diputado Alfredo del Valle Espinosa

Hoy se cumplen 18 años del homicidio de mi querido hermano y ex diputado Alfredo del Valle Espinosa, una de las experiencias más traumáticas que jamás haya enfrentado, el cual me convirtió en una víctima secundaria, donde los sentimientos y emociones de pesar son muy fuertes, produciendo un cambio radical no sólo en mi forma habitual de vida, sino en la sensación de bienestar y seguridad, incluso me llegué a cuestionar mi fe religiosa.

Me han dicho que la vida sigue y que debo olvidar todo ello; sin embargo, han sido años difíciles porque hasta la fecha no se ha logrado arrestar al asesino, aun cuando hay un retrato hablado.

Hermano querido, sé que aunque no estés físicamente, tu espíritu continúa vivo en mi ser y en mi memoria.

Donde quiera que te encuentres, hermano, estoy cierta de que me escuchas, te llevo conmigo en cada latido y en cada paso que doy.

Desde lo más profundo de mi corazón te envío mi amor eterno.

Lola del Valle Espinosa

Invitación

Conferencia acerca de crisis diplomática con Ecuador

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia La crisis diplomática con Ecuador: Marco geopolítico , a cargo de Fernando Sánchez Cuadros, economista, analista en geopolítica y profesor de historia económica de México, comercio internacional, finanzas internacionales e historia del pensamiento económico, en varias universidades.

La cita es mañana a las 18 horas en El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, en la Ciudad de México.