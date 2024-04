Testigos aseguraron que en el lugar murió un hombre no identificado, cuyo cuerpo, según ellos, fue levantado por sus acompañantes, por lo que la fiscalía no tomó conocimiento de ese supuesto homicidio.

Fuentes policiacas revelaron que la noche del sábado fue incendiado un local abandonado que hace muchos años funcionaba como caseta de vigilancia de la policía municipal, pero que últimamente se había convertido en guarida de drogadictos y presuntos delincuentes.

Choferes imponen condiciones para viajar

En este contexto, ante la violencia ocasionada por la disputa del te-rritorio entre dos grupos del narcotráfico, transportistas del servicio público federal de la frontera y sierra de Chiapas impusieron una serie de condiciones para los usuarios que quieran viajar a esas regiones.

En un aviso difundido en redes sociales, los choferes solicitan a los pasajeros llevar su credencial de elector original en mano, teléfono celular apagado y entregarlo al operador de la unidad; no enviar paquetes de gran dimensión y en su caso tendrán que ir abiertos para su revisión. No transportar café molido, pan y queso así como gallos de pelea , y a los extranjeros les pidieron abstenerse de viajar, porten documentos o no .