Mientras PAN, PRI y PRD no pudieron mantener la alianza nacional que arropa a Xóchitl Gálvez en la pugna presidencial. Los abanderados al Senado y a las nueve diputaciones federales son comunes, pero en los municipios y las 25 diputaciones locales cada quien va por su cuenta.

Partidos como el de la Revolución Democrática (PRD), que decidió no ir en alianza con el PAN y el PRI desde el año pasado, se están jugando el registro. En 2021, en la alianza con Jones obtuvo apenas 8 mil 990 sufragios, menos de 3 por ciento. Encuentro Solidario (PES), de registro local y comandado por César Hank Inzunza, mostrará si puede conservar la posición de segunda fuerza sin que el empresario Jorge Hank vaya en la boleta.

El desinterés electoral es un fenómeno viejo en la entidad, en 2019 se voto por un candidato que sería gobernador sólo por dos años, y Jaime Bonilla resultó vencedor, fue a las urnas apenas 29.89 de los 2 millones 811 mil ciudadanos empadronados. Muchos votantes argumentan –según los estudios– que el domingo es un día de trabajo en las maquilas y por ello no asisten.

El panorama electoral local está tan revuelto para los votantes, que después de que se rompieron las alianzas, anunciaron apoyos de facto, como en el municipio de Playas de Rosarito; el PAN, se sumó al candidato del PRI, Fernando Serrano García, y por tanto no registro aspirante a la alcaldía.

La mayor sorpresa en el bando gobernante fue la inclusión del ex panista Jorge Ramos como candidato a diputado de Morena por el distrito 7. Ramos renunció al PAN el año pasado, se afilió al PVEM en febrero de este año y en marzo apareció en la lista de Morena como aspirante a diputado. También fue abanderado a alcalde hace tres años por la alianza PAN-PRI-PRD y perdió.

En Mexicali, la edil Norma Bustamante, quien hace campaña sin pedir licencia –se lo permite la ley por-que va por el mismo partido, Morena–, levantó sorpresas cuando se presentó con el ex candidato panista a la gubernatura y ex regidor panista Óscar Vega Marín a registrar su plantilla, con él en la lista para sindico. Vega Marín, como muchos otros panistas de la fracción que encabezó en ese partido el esposo de la gobernadora, Carlos Torres, migró primero al PVEM y por esa vía halló acomodo en Morena.

Los partidos y las autoridades electorales han tenido que deshacer muchos entuertos. La alianza PAN-PRI local que se llamaba Fuerza y Corazón por Baja California se registró oficialmente el 23 de diciembre pasado y se rompió el 15 de marzo. Guadalupe Gutiérrez Fregoso, dirigente estatal del PRI y compañera de fórmula del panista Gustavo Sánchez en la búsqueda del Senado, anunció que Acción Nacional no había cumplido los términos del acuerdo.

A la fecha no se les ha visto juntos en la campaña a senador. Por primera vez un panista, el ex alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, asistió a la ceremonia por los 30 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio el pasado marzo, pero Guadalupe Gutiérrez no llegó.

Morena-BC también se tropezó con sus alianzas. Con Jaime Bonilla, quien se quedó con la franquicia del PT en Baja California, nunca pudieron llegar a un acuerdo; y con el PES, que la mandataria tejió fino, desde el centro del país la secretaria general, Citlalli Hernández, de un tuitazo (hoy X) puso fin a ese enlace.

Así es como los partidos que juntos apoyan a Claudia Sheinbaum en Sigamos Haciendo Historia en Baja California llevan candidatos al Senado, en la mayoría de los nueve distritos federales, a alcaldes y diputados locales, cada quien por su cuenta.