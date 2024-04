Al cierre de la edición no había una cifra oficial de las personas que resultaron lesionadas en el zafarrancho, que incluyó empujones, golpes, pedradas y botellazos entre los adversarios. Extraoficialmente se asegura que el incidente dejó al menos una decena de heridos; en redes sociales circularon imágenes de individuos ensangrentados.

▲ En videos que circulan en redes sociales se observa a partidarios de Movimiento Ciudadano golpear en el piso a un morenista. Foto captura de video de Facebook

Los cinco institutos aliados sostuvieron que los aspirantes emecistas “van abajo en las encuestas, están desesperados y se nota. Desafortunadamente ya lo habíamos advertido. Este lamentable episodio violento forma parte de la guerra sucia emprendida por MC para tratar de impedir que Jalisco se sume a la transformación”.

Entre las acciones de competencia desleal identificaron una millonaria campaña en redes sociales, despintado de bardas para poner propaganda naranja, clausura de espectaculares, amenazas a camioneros para no aceptar propaganda política en el transporte público y el envío de grupos de choque para violentar y provocar.

Dentro de la televisora y durante el debate, Laura Imelda Pérez enfatizó que altos niveles de corrupción y nepotismo prevalecen dentro del gobierno municipal de Tlaquepaque, agudizados en los recientes nueve años de administraciones emecistas.

Tampoco nos vamos a quedar callados frente al abuso de estas personas que vienen a amedrentar a la gente buena, a la que está del lado correcto de la historia , señaló Pérez en referencia a las agresiones antes de que los candidatos ingresaran a la televisora para participar en el debate.

Asegura IEPC ser imparcial

En tanto, el IEPC desmintió en un boletín las denuncias presentadas por Morena ante el Tribunal Electoral jalisciense referentes a que el primer organismo decidió, con parcialidad para favorecer a MC, quitar el registro en 20 municipios a candidatos de Morena y sus aliados.

Todas las solicitudes de registro de planillas presentadas ante esta autoridad electoral fueron aprobadas o rechazadas con los mismos criterios legales, sin excepción , dijo.