Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. 6

Pepe Fuelle sigue fracasando con todo éxito .

Es la frase que acuñó desde hace tiempo este artista de la música oriundo de Río Cuarto, Argentina, quien llegó a México hace 45 años trayendo consigo sus creaciones y ejecuciones con un instrumento que recoge aire y lo lanza convertido en belleza.

Pepe Fuelle es también conocido como Don César o Maestro Olguín , llamado así por sus amigos cercanos, digamos, con los que comparte en México los asados (reunión tradicional para degustar carne, vino y demás).

En realidad se llama César Olguín, fundador de la Orquesta Mexicana de Tango, que la tarde noche del sábado, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, regaló dos piezas con su eterno acompañante, el bandoneón, para llevar a los presentes a un viaje intangible a una milonga en un arrabal bonaerense cercano a Río de la Plata.

No venía preparado para tocar su bandoneón que, estoico, lo esperaba en el escenario de la sala, como en décadas, para ser manipulado. Las dos canciones fueron para contextualizar sonoramente la presentación de su libro Aunque pase mucho tiempo: El tango en México, escrito a lo largo de casi cuatro años para aglutinar parte de la historia de ese género, patrimonio intangible de la humanidad.

El texto, único en su tipo, incluye biografías de personajes relevantes, tanto nacionales como extranjeros ligados al tango a partir de los principios del siglo XX. Contiene contexto, fotos, documentos inéditos, semblanzas de músicos, intérpretes, cantantes, bailarines, productores, compositores y discografías, así como entrevistas. Tiene un capítulo dedicado a Astor Piazzolla en México.

Olguín tiene décadas de difundir en nuestro país al tango, “que abarca la vida, el amor, las traiciones, el sufrimiento, el odio y la muerte…”, a decir del autor de 28 discos, que, como solista, se ha presentado con orquestas que incluyen a la de Cámara de Bellas Artes, la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras.