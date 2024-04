Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. 22

Una vez que se concrete la separación de Citi y Banamex, como parte de la venta del banco mexicano por el consorcio estadunidense, la unidad nacional se quedará con 22 millones de clientes y la del país vecino con 2 mil, informó Manuel Romo, director general de Citibanamex.

En entrevista previa a la 87 Convención Bancaria, que se realizará esta semana en Acapulco, Guerrero, detalló que no se ha decidido si la oferta pública inicial con la cual Citi se desprenderá de Banamex se hará en el mercado de valores de Estados Unidos o en México, pero ahora están enfocados en separar las instituciones, un proceso del cual los clientes no se percatarán.

Consideró que la forma en que Citibanamex anunció que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de la República, no acudiría a su reunión de consejeros regionales el mes pasado, no afectó su relación; el banco ha dado vuelta a la página y busca un espacio de diálogo con ella.

Sobre la situación económica, resaltó que se deben aprovechar todas las oportunidades que hay en el actual contexto mundial, y no atribuyó a un solo gobierno los cimientos que tiene el país para incrementar sus niveles de crecimiento.

–¿Cómo luce 2024 en materias económica y bancaria?

–En materia económica vemos un crecimiento menor al del año pasado, explicado fundamentalmente por temas estructurales, de consumo, desaceleración, pero seguimos viendo un ritmo que va a estabilizarse y va a crecer en el futuro.

“Eso no quita que veamos una gran oportunidad para México en términos del nearshoring; ahí debemos enfocarnos y hacer lo más que se pueda de esta oportunidad.

De nuestro lado es un año histórico porque pasan muchas cosas. En la segunda mitad del año nos separamos. Serán 2 mil clientes de la banca corporativa los que se van a Citi México y lo que debe de hacer esta operación es generar dos jugadores muy importantes entre los 10 bancos más importantes del país .

–¿Entonces con cuántos clientes queda Banamex?

–Banamex se queda con 22 millones de clientes y se van 2 mil grupos a Citi. Ahora nuestro principal foco es comunicar a nuestros clientes tranquilidad, que en la segunda mitad del año, cuando se dé la separación, los clientes no se den cuenta. No les van a cambiar las cosas en términos, condiciones, beneficios u oferta. No cambia nada.

En cuanto a los 2 mil de Citi estamos hablando con cada uno de ellos para asegurarnos de que sus productos y servicios no tendrán alguna afectación en la separación .

–¿Ya se sabe en qué fechas quedará la separación?

–En el segundo semestre.

–¿Ya se definió en qué mercado de valores se hará la OPI? ¿México, Estados Unidos?