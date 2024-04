Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. a10

Con imágenes, al final del clásico regio entre Tigres, Monterrey presentó una queja ante la Federación Mexicana de Futbol por el rayo láser que utilizó el portero Nahuel Guzmán, ubicado en uno de los palcos del estadio BBVA al no estar convocado, para incomodar a jugadores de Rayados. En Internet trascendieron videos en los que se observa al argentino apuntando hacia la cancha con el dispositivo. La FMF abrió una investigación y resolverá en los próximos días una posible sanción contra los felinos. Guzmán está de baja por lesión al menos do meses y no le afectaría en esta temporada a su equipo.