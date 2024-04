La suma de esos y muchos otros logros lo colocan, entonces, en un sitio de capital importancia y punto de inflexión fundamental en la historia de la música de México. Lo esencial de Enríquez está en que fue el primer compositor mexicano relevante en romper a rajatabla con los parámetros de un nacionalismo que, cuando él hizo su aparición, ya estaba añejo y apolillado. De ahí, no sólo su propia, admirable producción, sino también la huella que dejó en las generaciones de compositores mexicanos que le siguieron.

3.- Oboemia, para oboe solo (Carmen Thierry). Pieza de alta demanda técnica, sin alardes de virtuosismos huecos o complejidades per se; todo, al servicio del nervioso discurso sustentado en ideas y gestos insistentes (también persistentes, sí) que contribuyen a generar una austera expresividad. Recursos claves: los multifónicos, abundantes, y los mircointervalos, de presencia más discreta.

4.- Palíndroma, para arpa sola (Emanuel Padilla Olguín). Su atractivo principal, una inteligente dialéctica entre sonoridades que se antojan arcaicas y otras de raíz más moderna. Un gran uso de los contrastes y una lúdica y bien lograda exploración de los colores (que son muchos) del arpa. A destacar, el asombroso uso de los pedales del arpa y los efectos con ello logrados.

Me atrevo a afirmar que Oboemia y Palíndroma están colocadas en un sitio muy alto en la lista de las obras mexicanas para oboe y para arpa. Y fueron éstas, además, las dos piezas de interpretación más convincente y rigurosa del programa, si bien en las dos primeras fue posible encontrar momentos de verdadera colaboración entre los instrumentistas de ambos dúos. Una de las ideas que zumbaron en mi cabeza mientras escuchaba estas músicas de Enríquez fue la de la imperiosa necesidad de inventariar aquellas de sus obras que no han sido grabadas (y bien grabadas) y proceder a registrarlas de inmediato; me parece esencial que dispongamos de una discografía Enríquez integral.

A la luz de la insoslayable importancia de Manuel Enríquez en el centro mismo de la música mexicana contemporánea, se antoja muy mezquina la presencia de apenas una treintena de melómanos en el BlasGa. Pero… ¿para qué ir a escuchar la música de Enríquez si estamos todos bien metidos, muy contentos, en el mood perreo?