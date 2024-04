René Ramón

Lunes 15 de abril de 2024, p. 3

Nezahualcóyotl, Méx., En Los alegres muchachos de la lucha de clases, Paco Ignacio Taibo II logró plasmar una parte de nosotros, los izquierdosos, revoltosos, que hemos resistido presiones, cañonazos, derrotas, desempleo, persecuciones, tiroteos . Dijo que es un testimonio para sus contemporáneos, los que resistieron y los que se ablandaron, pero también para los jóvenes, “y que digan: ‘¡ah, carajo! ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están y cuál es la distancia que tengo respecto de ellos?’”

En la octava edición de la Feria del Libro Neza 2024, que comenzó el 10 de abril y concluyó ayer, el historiador y titular del Fondo de Cultura Económica relató cómo surgió su publicación más reciente, la cual salió a la venta hace cinco meses.

Apasionado de la ironía, Taibo II sostuvo que el libro se está vendiendo bien, aunque la retroalimentación es poca y no hay crítica. No hay un pinche artículo en un periódico que haya hablado de este libro. Eso demuestra que si no me quieren los periódicos reaccionarios de este país, voy bien, ¡está a toda madre!

La noche del viernes desbordaron la explanada Unión de Fuerzas los fieles lectores de Taibo II, quien, con pasión y emotividad, contó qué lo llevó a escribir las vivencias de los jóvenes de su época; dejó claro que no se trata de una autobiografía, sino, insistió, de la historia de su generación.

Reconoció que para un escritor es muy difícil hallar lectores. Encontrarlos no es camino sencillo, son muchos años contando historias . Explicó que el fenómeno literario es narrar y descubrir quien se interese en leer, por lo que le tomó dos años de la pandemia de covid-19 concluir la historia.