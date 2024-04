–No, nunca lo he visto uno y vivo aquí desde niña. Cuando son las votaciones ahí andan, pero nada más quieren el voto de uno y no les importa lo que digan los vecinos. Ellos no escuchan lo que pasa, lo que queremos en nuestras colonias, a lo mejor sólo se preocupan por lo que es su cargo de diputado y nada más.

–Menos. Ni vienen, nada más mandan a sus trabajadores a decir que van a hacer o que van a venir, pero ya sabe uno que nada más son puro pico . Así es en todos lados, puras promesas. Yo no quiero saber quiénes son ni me interesa, para qué.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Ojalá trabajen ya, que hagan algo, que pongan más alumbrado en las calles, falta seguridad. Por otro lado, los talleres mecánicos ponen los carros que arreglan en la calle y ya no dejan pasar al transporte público.

Irma Caballero Callejas, 61 años, dedicada al hogar, colonia Pensador Mexicano:

¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, no sé ni quién es, pero no les les importa nuestra opinión, si no, pues los conoceríamos.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Pues han pavimentado algunos tramos, hemos tenido apoyos sociales, pero son de la alcaldía, no de los diputados. Hay mucha inseguridad; hay personas que roban a transeúntes mientras otras se drogan en la calle.

Javier, comerciante, 40 años, colonia Aquiles Serdán:

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, si no sé ni quién es, no lo he visto. Que se quieran relegir están en su derecho, pero, más que nada, para darse a conocer deben saber las necesidades de la gente, a lo mejor no de lo que le pasa a uno, pero sí de todos los que vivimos en la colonia.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Han colocado alumbrado, pero es por parte de la alcaldía.