Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. 36

Unos 20 coordinadores territoriales, que representan cada uno al menos a 100 panistas, se quitaron el chaleco azul para ponerse la camiseta guinda de Morena a favor de la candidatura de Miguel Torruco Garza, aspirante a gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con el respaldo de los diputados ex panistas Gonzalo Espina y Ana Villagrán, cerca de 2 mil integrantes de Acción Nacional se unieron a Morena porque en ese partido sólo hay violencia, traición, nepotismo y abusos de sus dirigentes .

Torruco Garza les dio la bienvenida y celebró su incorporación a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional.

El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca , les dijo.

Tabe, sin palabra

En conferencia de prensa, el morenista denunció que el sábado encaró a un grupo de delincuentes electorales embozados y enviados por Tabe , que retiraron su propaganda en la colonia Anáhuac.