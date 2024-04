L

a verdad es que habría un montón de temas a tratar: las dificultades permanentes del presidente Lula da Silva para relacionarse con un Congreso hostil, especialmente con la Cámara de Diputados, corrupta y manipuladora; las oscilaciones de una economía que avanza bien y firme, pero es insuficiente para asegurarle una popularidad como la que ostentó en sus dos mandatos anteriores; la tensión cuando se mira lo que hace la aberración abyecta que preside la vecina Argentina y que responde por el nombre Javier Milei; la creciente dificultad en mantener una cercanía, que ya no la alianza de antes, con Nicolás Maduro de Venezuela, cada vez más imprevisible y sin rumbo claro; cómo tratar la postura genocida de Benjamin Netanyahu frente a los palestinos; la amenaza permanente de la situación en Irán… En fin, vale reiterar: no faltan temas.

Pero mi atención, mi memoria, lo que me resta de calor en el alma, están puestos en el próximo miércoles 17 de abril, día en que se cumplen 10 años del imprudente y perverso viaje de Gabriel García Márquez, el único sin vuelta. Él, viajero incansable como otro nutrido y querido par de amigos, emprendió el viaje que más me rompió el alma, del cual él vuelve en cataratas de recuerdos.

Porque yo sabía, sé y sigo inconformado, que ya no habrá más llamadas telefónicas de larga distancia e incansables mentiras intensamente inventadas de cada lado, entre mareas de risas, ni paseos raros por la Ciudad de México, Madrid, París, La Habana o Cuernavaca, o vaya saber dónde. Ni los almuerzos sin fin de sábados inesperados, cuando yo no era invitado, sino convocado: Sábado, que estés poco antes de la una y media, comeremos a las dos, ni si te ocurra decir que no . Y yo, claro, nunca pensé decir que no…