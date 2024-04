Por otro lado, Rosales Sierra reclamó a los tres candidatos a la Presidencia de la República que no aborden en sus campañas el tema de los derechos humanos ni el de la presentación con vida de los 43 normalistas. Parece que para la clase política pasa desapercibido el tema de las desapariciones forzadas .

Entrevistado ayer en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, donde sesionó la ANP durante más de seis horas, señaló que para los padres de familia, el tema de la justicia de este caso no camina de acuerdo con la ruta del calendario electoral .

Tixtla, Gro., La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó un plan de acción del 26 de abril al 1° de mayo en la Ciudad de México –que incluye un plantón en el Zócalo–, con la demanda principal de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones del 2 de junio, y no después, como él lo propone , informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La clase política no se siente interpelada por las graves violaciones a los derechos humanos y que el caso Ayotzinapa es una herida abierta. No puede haber una transformación si el caso no está resuelto y eso lo saben los que se dicen de izquierda , agregó.