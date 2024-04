En la casa donde estuvo en cautiverio , sostiene, había muchos más migrantes secuestrados. Ahí llegaban unos y salían otros, conforme las familias pagaban . Pero también, asevera, están algunos desamparados, que no tienen a los familiares o a las amistades suficientes ni ayudas, no tienen posibilidades de salir de ahí .

El secuestro fue el 26 de febrero pasado. Venía de Aguascalientes; allá agarré el autobús de la Futura hasta Monterrey y de ahí otro a Matamoros. Entrando a Reynosa, antes de llegar a la central, fuimos interceptados, sólo bajaron a los migrantes (más de una decena) y más se enfocaron en los que traíamos la cita (CBP One), no sé de qué manera trabajen o qué, pero se les notaba la maldad , narra.

Para los migrantes, el calvario no termina cuando son liberados, pues muchos viven con miedo permanente no sólo de volver a experimentar algo similar sino por las amenazas del cártel.

Alejandro asegura que a él le advirtieron que no podían verme en Reynosa ni que fuera de regreso o que ande por ahí deambulando o trabajando, que tenía que venir para acá (Matamoros); que viniese a averiguar o buscar otra cita y ver de qué manera hacer mi ingreso a Estados Unidos .

Señala que para las víctimas no es opción denunciar ante la policía estatal o fiscalía, también por los amagos de los secuestradores.

En Matamoros, donde debido a la violencia generada por la rivalidad de los grupos del narcotráfico, incluso muchos de los operadores de transporte particular no se atreven a manejar a Reynosa o a Monterrey y viceversa por el riesgo de ser levantados, prácticamente cualquier migrante puede dar testimonio de las agresiones que sufren, ya sea porque fueron víctimas directas o porque conocen a alguien a quien le sucedió.

Una de ellas es Alma, venezolana, quien estuvo a punto de ser secuestrada. Cuenta que el 31 de diciembre pasado en Monterrey compró un boleto de autobús para viajar a Matamoros, en la corrida de las 10 de la mañana, pero un mal presentimiento la llevó a no abordar el camión. Sentí como que no tenía que viajar ahí. Me encontré con algunos amigos y me dijeron que tuviera cuidado porque es muy peligrosa la ruta de Monterrey a Matamoros, me preguntaron qué prefería: perder 800 lempiras (más de 500 pesos mexicanos), lo que había pagado, o perder la vida.