Hablar de migración y migrantes en tiempo electoral parece no traer ninguna ganancia, sino al contrario , planteó el sacerdote Juan Luis Carbajal, director de dicha pastoral, quien aseveró que nos falta tanto para hacer realidad el respeto a la dignidad y derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana .

Este cambio fue impulsado principalmente por un aumento en la migración de nacionales de Venezuela,Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, la mayoría ingresaron por tierra a través de la frontera sur de México.

Carbajal, quien es director de la Casa del Migrante Arcángel Rafael, en Iztapalapa, criticó la indolencia de las autoridades y de la población ante la realidad de esta gente en movilidad. “Parece que es mejor y más cómodo no verlas, quedar apacible o no meterse en problemas. Parece que es mejor marginarlos a lo más recóndito de nuestro cerebro para no sentir compasión, ni necesidad de buscar soluciones y respuestas.