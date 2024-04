Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 14 de abril de 2024, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., Luego de que el Poder Judicial anunció el inicio de una investigación al ministro en retiro Arturo Zaldívar y a algunos de sus ex colaboradores, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, insistió en que el también ex presidente de la Corte debe ser indagado, y argumentó que las evidencias son que sí hubo tráfico de influencias , pero al detallar las supuestas pruebas no expuso denuncias, sino que citó el libro del periodista Hernán Gómez, Traición en Palacio, pues él es de la 4T .

Por la mañana, la abanderada presidencial de la oposición recorrió una maquiladora de Ciudad Juárez dedicada a limpiar y empaquetar nueces para su exportación. Al salir, en un mensaje a los empleados, retomó el tema de las presuntas acusaciones a Zaldívar, y aseveró que “México no puede seguir en manos de un gobierno inepto, de un gobierno corrupto.

“Y se lo digo a Zaldívar desde aquí, las evidencias que hay, ministro Zaldívar, ex ministro Zaldívar, es que sí hubo tráfico de influencias. Las evidencias que hay es que usted abrió muchos procesos con simples denuncias anónimas… El que un ministro de la Corte ande cabildeando sentencias a modo no le da certeza a los empresarios para invertir en México, así es que conmigo se los digo claramente: vamos a sacar las manos de los organismos autónomos.”

Abrió 283 casos con denuncias anónimas

Momentos después, en entrevista, aseguró que en su periodo como presidente del Poder Judicial, Zaldívar abrió 283 casos de investigación con denuncias anónimas, por lo que consideró factible que ahora esa instancia inicie un proceso.

Al preguntarle sobre las evidencias, expresó: “Lean el libro de Hernán Gómez de la Traición en Palacio, porque Hernán, desde ese entonces, ya habla de que el ministro Zaldívar y el consejero jurídico Julio Scherer cabildeaban asuntos en el Poder Judicial con jueces. Y creo que sería bueno volver a releer el libro de Hernán, porque Hernán es de ellos, es de la 4T”.