El próximo día 22, las candidatas y el aspirante presidencial están convocados por las 500 agrupaciones del PPI a firmar el compromiso por la primera infancia, recordó Alonso. Destacó que la atención a los menores hasta de seis años de edad no es sólo un tema de mujeres y de lo privado, sino que debe ser prioritario a nivel gubernamental, y que existe suficiente evidencia que demuestra que si se garantizan salud, nutrición, oportunidades de aprendizaje, protección contra violencias y cuidados cariñosos, tendremos adultos saludables, más inteligentes y con más años de escolaridad y productividad, además de que serán menos propensos a conductas de riesgo, a embarazos tempranos o conductas delictivas .

Históricamente, la atención a la niñez temprana no ha sido prioridad para los gobiernos, y ahora, ante la posibilidad de que la Presidencia sea ocupada por una mujer, podría haber una sensibilidad diferente, expuso a La Jornada Aranzazu Alonso, directora ejecutiva del colectivo Pacto por la Primera Infancia (PPI).

En materia educativa, expuso que entre 25 y 30 por ciento de menores de tres a cinco años están fuera de prescolar, lo cual es grave, porque en ningún otro momento de la vida aprendemos más rápido que en los primeros años de vida, cuando se forman por segundo más de mil conexiones neuronales .

En el tema de lactancia, destacó que sólo tres de cada 10 la reciben de forma exclusiva en los primeros seis meses de vida, lo que implica que no sólo no obtienen todos los nutrientes que proporciona, sino que además se les priva de protección inmunológica adicional”. Refirió que no se incrementa el porcentaje porque las mujeres enfrentamos barreras para amamantar .

Sobre vacunación, indicó que desde hace más de una década se ha venido deteriorando la capacidad para garantizar el acceso a las vacunas a la población infantil, y hoy seis de cada 10 niños de un año no tienen su esquema completo, mientras en los de dos la proporción sube a siete”.