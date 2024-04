La morenista se comprometió a gobernar como ha hecho el presidente López Obrador; destacó la importancia de lograr el plan C en las elecciones, con el triunfo de los candidatos de la coalición. “Pero aquí hay un personaje que ustedes conocen, del Prian, que quiere ser el tercer senador”. ¡Manlio (Fabio Beltrones) no va llegar!, le respondieron. ¿Verdad que no?, el salinismo ya quedó atrás . Pero para que no pase el Prian, insistió, se tienen que votar todo por Morena o por el PT, lo cual también fue aprobado a mano alzada.

Consideró que lo importante es no dar marcha atrás, que no regresen la corrupción o los privilegios . Estoy contenta, afirmó, porque he visto en cada rincón de nuestra patria el amor del pueblo a nuestro Presidente. Es algo extraordinario. La oposición no puede entenderlo… no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Nosotros, agregó, ganamos la encuesta de nuestro partido (Morena) para poder recibir la estafeta del presidente López Obrador, para dedicarnos en cuerpo y alma al pueblo de México. ¡Con el pueblo pueblo todo, sin el pueblo nada!

Enfatizó que aquí, en este lugar, la transformación cambió con la pensión universal para adultos mayores, y recordó que en Sonora se hizo el plan de justicia del pueblo yaqui, y nos faltan los planes de justicia de los otros pueblos. Vamos a regresar para negociar los que faltan .