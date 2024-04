Condena orden de investigar a ex ministro Arturo Zaldívar

L

amentable y condenable que la ministra Norma Piña ordene una investigación sin pruebas y anónima contra el ex ministro Arturo Zaldívar.

La puridad de la ilegalidad. Lo sabe Norma Piña. Es inefable y la sinrazón jurídica.

Norma Piña se involucra de lleno en otra ilegalidad: el proceso electoral.

Al respecto, la fiscalía sobre delitos electorales debe investigar y sancionar a quien resulte responsable.

José Lavanderos

Doble rasero en el Poder Judicial

Existe doble rasero

en el Poder Judicial,

lo que no interesa, mal

se despacha y primero

va ataque falaz y artero.

Interesante la riña,

quien mejor ley escudriña

y cual fracasa en sus planes,

en el duelo de titanes

de Zaldívar contra Piña.

Guadalupe Martínez Galindo

Recordando las palabras de Hank González

Excelente aclaración la de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

Eso de que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey , no era para todos sino para la candidata Claudia Sheinbaum.

Si a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema .

En otras palabras, como dijo Carlos Hank González: un político pobre es un pobre político .

Gilberto Durán Torres, Helsinki,Finlandia

Movimiento comunista reprueba asalto a la embajada de México

El Movimiento Comunista Mexicano condena el asalto a la embajada de México en Ecuador y pedimos la expulsión de la Organización de Estados Americanos al gobierno de Ecuador, la restitución del estatus de asilado del ex vicepresidente Jorge Glas y una disculpa pública internacional a nuestro país.

El pasado 5 de abril, la policía y el ejército ecuatorianos invadieron territorio mexicano representado en la embajada de nuestro país en Ecuador, violando la ley internacional del de-recho de asilo y la Convenciónde Viena

El gobierno del presidente ultraderechista Daniel Noboa arbitrariamente invadió el territorio mexicano deteniendo al ex vicepresidente Jorge Glas, asilado político en la sede diplomática de nuestro país.

Existen intereses hegemónicos del imperialismo que hoy actúan impunemente apoyando la guerra de Israel contra el pueblo palestino, la guerra de la OTAN contra Rusia y la agresión de Israel al consulado de Irán en Siria.

Ante este escenario, no sería extraño que el gobierno de Ecuador actuara así al contar con la protección del Comando Sur de Estados Unidos.

Las y los comunistas mexicanos solicitamos al gobierno de México exija y aplique todas las sanciones de acuerdo con el marco internacional vigente.

Por la no repetición de violación del derecho de asilo hacia ningún país del mundo.

Movimiento Comunista Mexicano

Apoyo para Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Caty Monreal

En este proceso electoral que estamos viviendo los mexicanos se ha desatado una profunda guerra sucia en contra de las candidatas de Morena, particularmente contra la doctora Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Caty Monreal.

Ellas son las candidatas que representan la transformación del país, la ciudad y de la alcaldía Cuauhtémoc, respectivamente.