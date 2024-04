I

rán lanzó ayer cientos de drones, misiles balísticos y de crucero contra Israel en represalia por la masacre perpetrada el pasado 1º de abril, cuando Tel Aviv bombardeó la sección consular de la embajada de Teherán en Damasco y asesinó a 16 personas, entre ellas dos generales de alto rango. Hasta el cierre de esta edición, las fuerzas armadas israelíes habían afirmado que, con ayuda de Estados Unidos, interceptaron más de 200 de los dispositivos mencionados. Aseguraron que el ataque iraní sólo causó daños menores en una base militar del país, y únicamente se informó de una víctima: una niña que, al parecer, resultó herida por la metralla disparada para derribar un dron.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros dirigentes occidentales se apresuraron a condenar la ofensiva iraní, así como a ratificar su apoyo incondicional a Israel. En Washington, las reacciones oficiales estuvieron cargadas del histrionismo característico de la sociedad y la clase política estadunidense, con el despliegue coreográfico del mandatario interrumpiendo su descanso sabatino para volver a toda prisa a encabezar un cuarto de guerra con su gabinete y sus asesores militares. Tanto los gobernantes como los grandes medios de comunicación de Occidente resaltaron los tópicos de un Israel bajo fuego, víctima del odio y el belicismo de la república islámica. En este sentido, presentaron los actos de ayer como una agresión no provocada cuyo único móvil se encontraría en la arbitrariedad del régimen de los ayatolás.

Con todo, hay algo de cierto en la andanada de desinformación y propaganda difundida en las últimas horas: no existe ningún precedente de un ataque de esta escala de Irán hacia Israel. Pero esta afirmación no puede hacerse en sentido contrario: Tel Aviv tiene un largo historial de bombardeos de instalaciones iraníes y asesinatos de civiles y militares persas tanto dentro del territorio de Irán como en otros países, principalmente Siria y Líbano. Desde hace más de una década y de manera rutinaria, Israel lanza misiles contra todo tipo de objetivos sirios con el pretexto de que están vinculados con Irán, violación a la legalidad internacional que no merece ningún comentario por parte de quienes hoy condenan a la república islámica. Asimismo, Israel ha actuado en complicidad con Washington para sabotear el programa nuclear civil iraní, con acciones de terrorismo cibernético que han generado pérdidas de miles de millones de dólares, retrasado por años la adopción de la energía atómica por Teherán e impedido el desarrollo de su red eléctrica.