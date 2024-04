Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de abril de 2024, p. 21

México llamó ayer a que se busquen medidas para evitar una guerra generalizada en Medio Oriente, luego del ataque iraní contra objetivos israelíes. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y advirtió que una escalada en el conflicto entre ambos países podría costar miles de vidas.

Subrayó la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales , indicó.

La SRE desaconseja viajar a la región y pide a los connacionales en Israel identificar las zonas seguras en sus viviendas o lugares de trabajo, para refugiarse de ser necesario, así como tener una maleta de emergencia con agua, alimentos y otros insumos.