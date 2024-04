He recorrido el sector educativo desde etapa inicial hasta posgrado, pues fui delegado de la Secretaría de Educación Pública federal. Conozco de turismo y los años en el servicio público me han permitido prepararme más , expresó Huacho.

En turismo, se fortalecerá la marca Yucatán

En turismo, dijo que fortalecerá “la marca Yucatán, la cual está posicionada a nivel mundial. Porque necesitamos que los millones de turistas que hoy aterrizan en Cancún (Quintana Roo) vengan a Mérida, Valladolid, Izamal o Chichén Itzá.

Queremos promover, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la apertura de las zonas arqueológicas para vender el amanecer en Chichén Itzá, en Uxmal. Deseamos impulsar a Yucatán como un destino cultural, de naturaleza, ecoturístico y con un turismo social para que la derrama económica se la lleven las comunidades directamente , manifestó.

Sobre la desigualdad social, el candidato morenista propuso impulsar un gobierno que de bienestar a todos los ciudadanos, sin distingo de clase, “y lo vamos a hacer de manera transversal junto con la próxima presidenta.

“Vamos a ir complementando los proyectos; por ejemplo, continuar con las pensiones del adulto mayor con recursos por encima de la inflación, como lo anunció Claudia (Sheinbaum); apoyos a mujeres de 60 a 64 años, y nosotros proponemos el programa Mujeres Bienestar para las madres jefas de familia y becas universales en la educación básica.

“Actualmente Mérida no tiene acceso a ese apoyo porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) marca a la ciudad como no prioritaria, no maya hablante y no indígena.

Nosotros pretendemos complementar ese rubro con el presupuesto de becas a nivel superior para que jóvenes que hoy estudian en la Universidad Autónoma de Yucatán o el Tecnológico y no tienen ese beneficio federal puedan tenerlo a nivel estatal. Entre otros programas , planteó Huacho Díaz.

Convalece de fractura en el brazo derecho

El abanderado de Morena, PT y PVEM se recupera de una fractura en el brazo derecho, causada por el trabajo en su rancho de su natal San Felipe, al oriente de Yucatán, y aunque no acudió a sus mitines de marzo, afirmó que tiene el apoyo de la gente.

–¿Qué representa Mérida (la capital del estado) para ti?

–Significa el 51 por ciento de la población y un espacio muy fértil para que la gente pueda apoyar a Morena, porque se quejan de que no se atienden los servicios básicos en las colonias populares. Hay una desigualdad en la propia ciudad, y eso va a cambiar”.

Finalmente, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Felipe Saidén, con 20 años al frente de la corporación, labor que también ha alentado la candidata presidencial de Morena.