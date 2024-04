U

na obra maestra de poesía y desenfado (Jean Tulard). En 1973, La mamá y la puta ( La maman et la putain), de Jean Eustache, conquista el gran premio del jurado en Cannes en medio del pequeño escándalo suscitado no tanto por su título provocador, que remplazaba a uno anterior bastante inocuo, La casa y la muñeca ( La maison et la poupée), sino por su apuesta estilística en ruptura con las convenciones narrativas del momento; pero sobre todo, por la cruda franqueza verbal y el empoderamiento erótico que reivindicaba una de sus protagonistas. La trama mínima en esta cinta de tres horas cuarenta de duración parecía un desprendimiento heterodoxo de la saga de desventuras sentimentales del joven Antoine Doinel en Domicilio conyugal, filmada tres años antes por François Truffaut. Con una posible intención irónica, Eustache escoge al mismo intérprete carismático, Jean-Pierre Léaud, para encarnar ahora a Alexandre, un personaje muy inmaduro que pretende casarse con Gilberte (Isabelle Weingarten), pero cuyo verdadero interés sentimental se divide entre las dos mujeres que con mayor intensidad ocupan su existencia: la comprensiva y maternal Marie (Bernadette Lafont) y Véronika (Françoise Lebrun), desgarradora heroína nómada del placer sexual.

Un peculiar acento de sinceridad expiatoria marca el largo recuento autobiográfico y verboso al que se libra aquí Jean Eustache. La historia remite a su propia ruptura con Lebrun, la actriz que interpreta a Véronika, y también a su manera de refugiarse en el regazo de Catherine Garnier, una mujer protectora que lo adora y a quien él dedica la película, y que Bernadette Lafont interpreta. La misteriosa Catherine participa como extra en el filme, presta su propio departamento y sus consejos para el rodaje, manifiesta su beneplácito con el resultado final, y poco después se suicida. La mamá y la puta, tragicómico repertorio de desencuentros sentimentales, tiene como epicentro a la figura egocéntrica y veleidosa de Alexandre ( alter ego evidente del cineasta), quien ha decidido reunir a sus dos amantes bajo un mismo techo y en una misma cama con el deseo de ser a la vez protegido y obedecido, sin tomar en cuenta los estragos afectivos que ese arreglo suyo pueda provocar en ellas. Cuando Véronika queda embarazada y decide conservar su hijo, la relación triangular y la estabilidad emocional del seductor escarmentado enfrentan su crisis más severa.