Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 14 de abril de 2024, p. 6

Tras haber pasado por los escenarios y el reconocimiento, Billy, ex cantante juvenil, está estancado en su vida: no tiene otra ocupación más que cuidar de su hijo y al perro de su mujer. Pero el encuentro con una ex fan le hará crear uno de los monólogos internos más importantes de su vida.

Se trata del conflicto central de Amor y matemáticas, quinta película de la veracruzana Claudia Sainte-Luce, quien entrega una divertida historia ambientada en Monterrey con guion de la regiomontana Adriana Pelusi. “Es una comedia sarcástica con toques de cinismo que retrata el estilo de vida de un determinado estrato social donde los elementos materiales y el ‘éxito’ son los que determinan el grado de logro”, anotá Sainte-Luce.

Tras estrenarse en festivales de Toronto, La Habana, Gotemburgo y Guadalajara, llega a salas nacionales.

No es la típica comedia del pastelazo, del chiste cualquiera, es muy ácida. La risa viene de la incomodidad , dijo, por Zoom, Roberto Quijano, quien encarna a Billy.

Es un cantante frustrado que no pudo seguir adelante con su carrera porque no era lo suficientemente guapo ni talentoso, ni exitoso, nunca fue suficiente , apunta Sainte-Luce, quien asegura que en la vida hay una competencia constante para salir adelante, para tener el llamado éxito, que, para unos, se manifiesta en estatus social, familiar y bienes materiales .

El largometraje, comenta la guionista, surge de una necesidad de hablar de temas del Monterrey de (la zona de clase alta) Cumbres, que es como una civilización aparte. Además de hablar de personajes con pasiones locas. Los clubes de fans siempre me han gustado, porque la pasión que tienen por los artistas y las cosas que llegan a hacer por éstos es incomprensible pero maravilloso . Pelusi comenzó a escribir este texto justo cuando Sainte-Luce hacía su premiada Los insólitos peces gato.

Reconoce que a los que somos de acá, cuando dices que quieres seguir una profesión artística y no una carrera como de administrador de empresas, te ven raro. Un poco de esas pasiones sale la película que está llena de historietas; de cosas que me han pasado o a gente cercana .