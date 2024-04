Daniel López Aguilar y Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 14 de abril de 2024, p. 2

El primer pensamiento que tuvo el escritor Salman Rushdie (Bombay, 1947) cuando vio el rostro del hombre que intentó matarlo en 2022 en el estado de Nueva York fue: Entonces eres tú. Aquí estás .

A dos años del incidente, el autor narró por primera vez aquella experiencia en una amplia entrevista emitida que será transmitida hoy en el programa 60 Minutos de la cadena estadunidense CBS, a propósito del libro: Cuchillo: Meditaciones después de un intento de asesinato, que será lanzado a escala mundial este martes por la editorial Penguin Random House.

Un adelanto de la entrevista fue difundido en la plataforma de YouTube ( https://n9.cl/jeb2b ), donde el novelista cuenta: “Tras 18 días en el hospital y tres semanas en rehabilitación fui dado de alta. Reconozco que a veces había imaginado a mi asesino levantándose en algún foro público y viniendo hacia mí de esta manera. Así que mi primer pensamiento cuando vi esta silueta asesina corriendo hacia mí fue: ‘Entonces eres tú. Aquí estás’”, señaló.

“Uno de los cirujanos que me salvó la vida me dijo: ‘primero, has tenido muy mala suerte, y luego has tenido mucha suerte’. A lo que le pregunté que cuál era la parte afortunada. Él respondió: ‘Bueno, la parte afortunada es que el hombre que te atacó no tenía ni idea de cómo matar a un hombre con un cuchillo’.”

Al preguntarle si creía en los milagros, el autor de Victory City (2023) puntualizó: “es una contradicción, pues, ¿cómo explica alguien que no cree en lo sobrenatural, que haya ocurrido algo que parece un milagro? Es decir, no creo que una mano haya bajado del cielo para protegerme, pero sí creo que ha ocurrido algo que no debía, y no tengo explicación para ello.

“Lo último que mi ojo derecho vería jamás fue un hombre vestido de negro que se acercaba con fuerza y agachado… como un misil.”

Penguin Random House calificó las memorias de Rushdie de “meditación apasionante, íntima y, en última instancia, reafirmante sobre la vida, la pérdida, el amor, el arte y la búsqueda de la fuerza para levantarse de nuevo.

“El escritor de renombre internacional y ganador del Premio Booker ofrece un relato mordaz y profundamente personal de cómo soportar (y sobrevivir) un atentado contra su vida 30 años después de la fatwa que se ordenó en su contra”, añadió el sello.