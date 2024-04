– No. La verdad que no lo conocemos.

–No, tampoco. Hemos estado pidiendo un semáforo aquí en el kilómetro 28 de la carretera federal, a la entrada del pueblo; es un crucero muy peligroso, ha habido varios accidentes, pero no nos han hecho caso. Bajan, haga de cuenta que de Parres y está muy peligroso, todos los pueblos de abajo lo tienen, San Pedro Mártir, y se ha solicitado pero no sé por qué no se ha puesto ese semáforo.

– No sé si ha estado, asumo que debe hacerlo, pero al menos contacto directo conmigo no lo ha tenido.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Sí, inclusive él conoce muy bien aquí la plantación de arbolitos de Navidad, ha venido como tres o cuatro veces.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Ha hecho por la zona, ha ayudado a los campesinos, en especial nos ayudó en una sociedad que tenemos a sacar un tractor muy grande entre 20 personas y gestiono, o donó, no sé exactamente, las cocinas que tenemos en el auditorio ejidal. La última gestión que hizo, de lo que me acuerdo, porque antes que todavía no era Ciudad de México, también ya fue diputado en una ocasión, gestionó esas cocinas. Ahorita lo que nosotros requerimos es que nos arreglen las entradas aquí a la zona de trabajo (ejido de La Magdalena) y poner señalamientos para que la gente pueda llegar; el camino al Tanque está arreglado, pero no en su totalidad, falta arreglar las entradas de camino a Xicalco y Diligencias, que ya le pedimos a la alcaldía.

Francisco Zavala, jubilado, 75 años, colonia Fuentes Brotantes.

–¿Conoce a su diputado?

–No. La verdad no.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, lo que pasa es que como no la conozco, no podría decir si ha estado aquí.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

– Estoy en las mismas y aparte como no veo noticias, como ya todo son noticias rojas y bueno, uno se pone a pensar. Yo escucho a personas que dicen, es que el gobierno, pero yo quiero que entendamos que el gobierno que está ahorita no puede arreglar todas las broncas que dejaron los de antes y ha tratado de sobresalir en lo que ha podido.