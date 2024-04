Además, Munguía presume que el esquema no es regresivo : no subsidiará beneficiarios con ingresos más altos. Obviamente, porque es un traje a la medida, acotado a una sola generación, que no beneficia a otras. Resulta, entonces, temerario que sostenga que es viable una pensión digna para todas las generaciones . ¿Para todas? Eso es falso. La solicitud de AMLO para beneficiar a todos es justamente lo que no atendió la iniciativa hacendaria: diseñó un traje a la medida para una generación.

En otra severa falencia, Munguía señala que el traje a la medida beneficia a todos servidores públicos que no fueron parte del ajuste de AMLO al apartado A en 2020: también falso. El traje a la medida sólo atiende al reducido grupo con cuentas individuales en Pensionissste, topado en 16 mil 778.68 pesos o cinco UMAS de 2024.

La Iniciativa beneficia (en el corto plazo) a muy pocos e incrementa la brecha de desigualdad entre beneficiarios. Este incremento de desigualdad del entero SAR deriva del tratamiento diferenciado que se otorga a unos grupos de asegurados frente a otros (incluso de una misma generación) que sencillamente no son considerados.

Además: ¿por qué imponer a servidores públicos un tope de pensión garantizada: 16 mil 778.68 pesos, determinado por el promedio salarial del sector privado cuando –previsible y muy probablemente– el promedio salarial en el sector público es más alto que en el privado?

Debe celebrarse que AMLO dilatará el debate pensionario: es indispensable. Pero no puede celebrarse una iniciativa hacendaria que no atendió su pedido y favorece el modelo neoliberal. Como observara Claudia Sheinbaum: “no le va a pasar nada a las Afore ( Reforma, 4/3/24).

Con todo esto debió haber iniciado el diputado Ignacio Mier y no por el final: ¿un fondo para una iniciativa que aún no se discute? Siguiendo el pedido original de AMLO, Claudia Sheinbaum puede ahora abrir un debate serio nacional sobre el entero sistema de pensiones para superar los parches. Este fructífero debate (ya en curso, no sólo en Cámaras) puede corregir de raíz el incompetente y precipitado diseño de la iniciativa hacendaria (5/2/24), buscando un remodelaje estructural e innovador del SAR y no sólo poner, a la Mier, la carreta delante de los bueyes.

* UAM-X