Explicó que no hay tiempo para llevar a cabo un parlamento abierto, pero la decisión ha sido escuchar a todos y se hará un esfuerzo para que el dictamen esté listo y pueda votarse antes de que concluya el periodo ordinario, el próximo día 30.

La presidenta de la Comisión de Educación, Antares Vázquez, explicó que ella y sus compañeros de Morena presentaron el año pasado la iniciativa con base en los resolutivos del Congreso Nacional Universitario de la UPN, que se manifestó por la autonomía, y el acuerdo fue que esa sería la única información, pero hay algunos integrantes de la comunidad que no están de acuerdo y unidades estatales que demandan que se incluyan otros puntos.

El dictamen por el que se expide la nueva ley orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para convertirla en un órgano descentralizado del Estado, con autonomía y patrimonio propio, que ya no dependerá de la Secretaría de Educación Pública, está detenido en el Senado desde el pasado 13 de marzo, cuando se presentó.

Por ello, detalló, se va a ajustar el dictamen, a revisar a la luz de la información que nos está llegando de diversas fuentes, ya que, por ejemplo, en algunas unidades académicas de la UPN en las entidades pelean derechos, cuestiones sindicales. Son muchas diferencias, y dado que se trata de una ley orgánica, tenemos que incluir a todos .

Por separado, Alfredo Botello, senador del PAN, consideró de plano que no ve condiciones para que el dictamen salga, ya que hay puntos, a su juicio, que no tienen viabilidad, entre ellos el tema presupuestal, ya que no hay recursos para las universidades autónomas y la conformación propuesta para el consejo de la UPN es muy amplia.

Son 500 personas, ya que se integra por cuatro profesores y alumnos de cada centro de estudio, y eso complica toda posibilidad de acuerdos. Haría ingobernable a la UPN .

En un artículo transitorio de la Ley General de Educación Superior, aprobada en abril de 2021, se definió la obligación del Congreso de expedir la nueva ley orgánica de la UPN.