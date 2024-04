Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. 13

Al término del sexenio no quedarán obras ni compromisos pendientes de cumplimiento, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que en caso de que alguna de sus promesas quede inconclusa por falta de tiempo, pedirá por escrito a su sucesora o sucesor que se cumpla.

Tras señalar en su rueda de prensa cotidiana que confía en que habrá continuidad en el proceso de transformación que inició su gobierno y que proseguirá la política de dar prioridad a la atención de los más pobres, el jefe del Ejecutivo aseguró que hay que seguir transformando porque “todavía hay un rezago.

Nosotros tuvimos que priorizar. Yo tuve que decidir qué podíamos hacer en una primera etapa para sentar las bases de la transformación , expuso en Palacio Nacional.