Todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de comunicación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada , declaró en esa ocasión el tabasqueño.

El martes, López Obrador dijo que la narrativa del debate y de las preguntas formuladas por los moderadores fue no reconocer absolutamente nada de los avances logrados por este gobierno.

Al preguntarle sobre el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario opinó que están queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas , y expresó su aprecio por Sheinbaum, a quien no mencionó explícitamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer de simplificación, mala fe y manipulación las interpretaciones y versiones que han circulado de que está molesto con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, porque en el debate presidencial del domingo no habría defendido los logros de su gobierno.

Ayer aseveró que sus palabras fueron malinterpretadas deliberadamente y aseguró que diversos medios y comentaristas “le dieron una interpretación sesgada a lo que dije sobre el debate.

Fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación , aseveró el mandatario al señalar que su crítica fue a las preguntas formuladas en el debate.

–¿Se refería solo a las preguntas–, se le inquirió.

–Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado, porque no habían defendido al gobierno, que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho, mucho.

Sin mencionar el nombre de Sheinbaum, dijo que hay quien está “queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome.