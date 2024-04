▲ En Baja California, la candidata de Sigamos Haciendo Historia pidió a la Suprema Corte que se dedique a la justicia y no a perseguir a jueces honestos. Foto Karen Castañeda/La Jornada BC

Alma E. Muñoz y Mireya Cuéllar

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. 9

Ensenada, BC., Desde la Plaza Cívica de la Patria, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, calificó de persecución política y venganza que el Consejo de la Judicatura Federal iniciara una investigación contra ex colaboradores de Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antes, en Tijuana, aseguró a empresarios que mantendrá lo instrumentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: respeto a la autonomía del Banco de México; no habrá gasolinazos ni aumentos a la luz y gas doméstico mayores a la inflación, y no volverán los excesos de servidores públicos. Se continuará el combate a la evasión y no se condonarán impuestos, además de que mantendrá la austeridad republicana, el equilibro razonable entre deuda y PIB, así como las disciplinas financieras y fiscal.

Parece venganza

En Ensenada, expresó su respaldo al ministro Zaldívar y aseguró que no hay nada más autoritario que perseguir a jueces honestos . Consideró que hay “politización a favor del grupo conservador de la Suprema Corte… Les afectó que ganáramos el debate” y se pronunció por una campaña de propuestas, no de este esquema de buscar a toda costa que triunfe alguien que ya está derrotado .

Lo que queremos, subrayó, es una Suprema Corte que se dedique a la justicia y no a una persecución política .

Al término de un mitin, coincidió con el ministro en retiro en que la acusación no tiene sustento: está fuera de toda norma de la SCJN, que se basa en una denuncia anónima. Y no sólo es contra Zaldívar, sino contra jueces que han sido honestos. O sea, ahora la Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos que, con base en la ley, hace la Cuarta Transformación , lo cual es autoritario. Hay que ver cómo avanza, pero sería un antecedente terrible. Parece en efecto una venganza. Por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial, porque siempre es mejor la democracia .

–¿Venganza de la ministra (Norma) Piña?

–Vamos a ver si sale un comunicado formal de la Corte, pero de ser así, ¿cómo una investigación con base en una denuncia anónima de la Corte, que lleva directamente nombre y apellido? No sólo al ministro Zaldívar, sino a otros jueces. Es totalmente fuera de derecho.