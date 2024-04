▲ El mandatario federal durante la conferencia matutina de ayer. Foto Presidencia

–¿Consideraría que no se ha violado la ley como parte de…?

–No. Por ejemplo, resolvieron, y creo que eso llegó hasta el tribunal, que no mencionara el nombre de una señora y desde que lo resolvieron así nunca he mencionado el nombre de esa señora. Busquen, y ya tiene meses que no menciono el nombre de esa señora. Y se amparó un periodista para que no se volviera a mencionar su nombre en la mañanera y no se ha vuelto a mencionar su nombre. Estamos respetuosos.

Recordó que así como le han ordenado bajar el contenido de las mañaneras de las plataformas oficiales también ha habido resoluciones en sentido contrario, pues en días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que en la conferencia del 2 de febrero, las referencias al conservadurismo no significan un involucramiento en la campaña.