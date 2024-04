Nosotros consideramos que sí puede ser una desaparición, porque al final son personas que están teniendo contacto con una primera autoridad, pero ésta no hace un registro , subrayó.

En entrevista, explicó que aunque el INM está realizando revisiones a extranjeros, no son presentados en la estación respectiva de esta ciudad fronteriza, pues no está funcionando tras los hechos ocurridos en marzo de 2023.

Ciela Ávila, integrante de DHIA, puntualizó que en dicho grupo había 25 niños y adolescentes, y 55 adultos, entre mujeres embarazadas, procedentes de Venezuela, Ecuador y Honduras, quienes fueron víctimas de agresiones y robo de sus celulares y documentos de identidad, cuando su único propósito es llegar a la frontera norte.

Señaló que estos hechos son preocupantes después de que hace unos días se cumplió un año del incendio en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, por lo que demandó que haya transparencia del instituto sobre las condiciones en que se encuentran las personas en movilidad que son detenidas; también rechazó cualquier acto de criminalización y persecución contra ellas.